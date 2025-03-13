Putin'den Trump'a Ukrayna Ateşkes Teşekkürü - Son Dakika
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Politika

Putin'den Trump'a Ukrayna Ateşkes Teşekkürü

Putin, Trump'a Ukrayna ile ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti ve kalıcı barış vurgusu yaptı.

13.03.2025 20:17
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna ile ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "Düşmanlıkların durdurulması önerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna ile ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile ateşkes önerisine katıldıklarını belirten Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "Düşmanlıkların durdurulması önerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı" dedi.

Sahadaki durum göz önüne alındığında Ukrayna'nın ABD'den ısrarla neden toplantı talep ettiğinin anlaşıldığını belirten Putin, 30 günlük ateşkesi desteklediklerini ancak tartışılması gereken konular olduğunu ifade etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barışçıl yollarla sona erdirilmesi fikrini desteklediklerini aktaran Putin, Ukrayna ile olan sınır hattının uzunluğu göz önüne alındığı ateşkesin denetlenmesinin ve ihlallerin izlenmesinin çok karmaşık bir konu olduğuna dikkat çekerek, "Tüm bu konuların her iki tarafça da titizlikle incelenmesi gerekiyor" dedi.

Putin, tüm konuların ABD tarafı ve ortaklarla görüşülmesi gerektiğini de ifade ederek, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

Kursk Rusya'nın kontrolünde

Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk bölgesinde Rus ordusunun kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyuran Putin, Ukraynalı askerlerin bölgeden sadece iki şekide ya teslim olarak ya da ölerek çıkabileceklerini ifade etti. Kursk bölgesinin geri alınmasına yardımcı olan Rus askerlerine teşekkür eden Putin, "Dün kuzey grup komutanı raporunda bana 'Yarın Sudzha bizim olacak' dedi. ve öyle de oldu" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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