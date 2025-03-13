Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna ile ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "Düşmanlıkların durdurulması önerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı" dedi. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Putin'den Trump'a Ukrayna için Teşekkür - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?