Putin'den Trump'a Ukrayna için Teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna ile ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "Düşmanlıkların durdurulması önerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı" dedi. - MOSKOVA