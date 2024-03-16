Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde elektronik oylama kullandı - Son Dakika
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Politika

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde elektronik oylama kullandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde elektronik oylama kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için oyunu elektronik ortamda kullandı. Rusya'da devam eden seçimde Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.

16.03.2024 12:00  Güncelleme: 12:02
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için oyunu elektronik ortamda kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için oyunu uzaktan, elektronik ortamda kullandı.

Rusya'da dün başlayan devlet başkanlığı seçimi yarına kadar devam edecek. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa 3 gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama yöntemiyle de yapılıyor.

4 aday yarışıyor, Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor

Seçimde bağımsız olarak katılan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Komünist Partisi (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışıyor. Ülkede 4 dönem devlet başkanlığı yapan Putin'in sandıktan zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda 7 Nisan'da ikinci tur oylama gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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