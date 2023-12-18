Putin, Rusya\'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı

- Putin, 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmak için resmi başvurusunu yaptı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri için Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na giderek adaylık için resmi başvurusunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na giderek adaylık için resmi başvurusunu yaptı. Putin, adaylığına ilişkin evrakları Başkent Moskova'daki seçim komisyonuna sundu.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi 7 Aralık'ta düzenlediği oturumda ülkedeki başkanlık seçimlerinin gelecek yıl 15, 16 ve 17 Mart tarihlerinde yapılmasına karar vermişti.

Öte yandan Putin, 2000, 2004, 2012 ve 2018 yıllarında katıldığı tüm başkanlık seçimlerini kazandı.