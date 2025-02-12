Putin ve Eş-Şara'dan İlk Görüşme

Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı ve Putin'in eş-Şara'ya yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları aşmada başarılar dilediği ifade edildi.

Görüşmede, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Rus tarafı, Suriye devletinin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme yönündeki ilkeli tutumunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, ülkedeki durumun sürdürülebilir bir şekilde normalleştirilmesi ve önde gelen siyasi hareketlerin ve etnik grupların katılımıyla Suriye içi diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı bir dizi tedbirin uygulamaya konulması büyük önem taşımaktadır. Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'deki sosyal ve ekonomik durumun iyileştirilmesine, ülke sakinlerine insani yardım sağlanması da dahil olmak üzere, yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi" denildi.

Görüşmede, ticaret ve ekonomi, eğitim ve diğer alanlarda işbirliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Liderler, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş bir gündemin şekillendirilmesi amacıyla bu tür temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Görüşme yapıcı bir havada geçmiştir" denildi.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmış, Putin, Esad ve ailesine sığınma hakkı vermişti. - MOSKOVA