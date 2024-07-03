Putin ve Xi Jinping Astana'da görüştü - Son Dakika
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Politika

Putin ve Xi Jinping Astana'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir araya geldi. Putin, görüşmede ŞİÖ'nün rolünü ve genişlemesini vurgulayarak, Çin'in 2024-2025 ŞİÖ Dönem Başkanlığına destek vereceklerini belirtti. Şi ise Rusya ile Çin'in uzun vadeli dostluk ve halka hizmet etme kararlılığını vurgulayarak, tarafların kendi çıkarlarını korumaları gerektiğini ifade etti.

03.07.2024 18:08
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldikleri Astana'da görüştü.

Kazakistan'ın başkenti Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde katılan liderler temaslarına devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ŞİÖ marjında bir araya geldi.

Putin, görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin'in 2001'de ŞİÖ'nün kurulmasına öncülük ettiğini belirterek, "Yarın Belarus örgüte tam üye olacak. Katılımcı çemberinin genişlemesiyle örgüt adil ve çok kutuplu dünya düzeninin temel direklerinden biri olarak rolünü güçlendirdi. Çin in 2024-2025 ŞİÖ Dönem Başkanlığını kesinlikle destekleyeceğiz" dedi.

Putin, "Dünya meselelerinde ki Rus-Çin etkileşimi uluslararası arenadaki temel istikrar unsurlardan biridir ve biz bu yönde etkileşimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yıl BRİCS'in dönem başkanlığını yapıyoruz. Bu örgüt de ortak girişimlerimizle kurulmuştur ve bu yıl ekimde Kazan'da yapılacak zirveye meslektaşlarımızın ve sizin katılımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şi ise yaptığı konuşmada, Çin ile Rusya'yı iki ülke ilişkilerini kararlılıkla korumaya çağırarak, istikrarsızlık ve değişimlerle dolu uluslararası durumların karşısında Rusya ile Çin'in uzun vadeli dostluk ve halka hizmet etme kararlılığına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini aktardı.

Şi, ayrıca tarafların kendi yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. - ASTANA

Kaynak: İHA

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