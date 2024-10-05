Pütürge'de Türkiye Buluşması: Başkan Sülük, 'Her daim sahadayız!' - Son Dakika
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Politika

Pütürge'de Türkiye Buluşması: Başkan Sülük, 'Her daim sahadayız!'

Pütürge\'de Türkiye Buluşması: Başkan Sülük, \'Her daim sahadayız!\'

Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen Türkiye Buluşması Programı'nda Belediye Başkanı Mikail Sülük, vatandaşların talepleri doğrultusunda her zaman sahada olduklarını belirtti. Programda ilçenin geleceğine yönelik projeler ve vatandaşların ihtiyaçları konuşuldu.

05.10.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen Türkiye Buluşması Programında konuşan Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Her daim sahadayız" dedi.

Pütürge Belediyesi'nde yapılan programa, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı İrfan Karataş, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Suat Öz katıldı.

Programda, Pütürge'de gerçekleştirilen projeler ele alınırken, ilçenin geleceğine yönelik planlar masaya yatırıldı. Vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları dinlenerek, sorunlara çözüm üretmek adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, programda yaptığı konuşmada, "Hemşehrilerim için her daim sahadayız" ifadelerini kullanarak, vatandaşların beklentilerini karşılamak ve ilçeye hizmet etmek adına sürekli sahada olduklarını vurguladı.

Toplantıda, ilçenin gelişimine yönelik projelerin hızlandırılması ve vatandaşların taleplerine yönelik çözümlerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pütürge'de Türkiye Buluşması: Başkan Sülük, 'Her daim sahadayız!' - Son Dakika

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