Ramanlı: Aile Değerlerine Sarılmalıyız

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, medyaya yansıyan bazı şiddet ve intihar olaylarına ilişkin, "Bizi biz yapan manevi ve ailevi değerlerimize sımsıkı sarılacağız. Aile bağlarımızı güçlendirip helale giden yolları açacağız." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda medyaya yansıyan şiddet olaylarından örnekler vererek ortaya çıkan durumun gençleri nasıl bir cenderenin içine sürüklediğini gösterdiğini kaydetti.

Birçok kesimin bu olayların sebeplerinin konuşulmaması için gayret gösterdiğini dile getiren Ramanlı, "Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi. Gençlerimizi maddi ve manevi olarak geliştirmekle yükümlü olan hükümet bu çürümeye çözüm bulmalı. Ülkemizde ahlaksızlığı siyasete dönüştüren, siyasal ahlaksızlık yapan bir kesim var. Cinayetlerin ve intihar vakalarının sebeplerinin gündeme gelmesinden rahatsız oluyorlar. Hatta bu vahşetlerin sonuçları üzerinden siyasal istismar yapmaktan da çekinmiyorlar, siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu durum artık mide bulandırıyor." diye konuştu.

Ramanlı, maneviyat eksikliği ve ekonomik sıkıntıların etkisiyle gençlerin "ahlaksızlığa ve buhrana sürüklendiğini", gençlere ve topluma sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Bu çürümüşlük ortamının düzelmesi için herkese görev düştüğüne işaret eden Ramanlı, "Bizi biz yapan manevi ve ailevi değerlerimize sımsıkı sarılacağız. Aile bağlarımızı güçlendirip helale giden yolları açacağız. Harama giden yolları da kapatacağız. Başka türlü bizim bu cendereden çıkmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.