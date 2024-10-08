Ramanlı: Aile Değerlerine Sarılmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ramanlı: Aile Değerlerine Sarılmalıyız

HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı, gençlerin ahlaksızlığa sürüklendiğini vurgulayarak aile değerlerine yönelme çağrısında bulundu.

08.10.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, medyaya yansıyan bazı şiddet ve intihar olaylarına ilişkin, "Bizi biz yapan manevi ve ailevi değerlerimize sımsıkı sarılacağız. Aile bağlarımızı güçlendirip helale giden yolları açacağız." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda medyaya yansıyan şiddet olaylarından örnekler vererek ortaya çıkan durumun gençleri nasıl bir cenderenin içine sürüklediğini gösterdiğini kaydetti.

Birçok kesimin bu olayların sebeplerinin konuşulmaması için gayret gösterdiğini dile getiren Ramanlı, "Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi. Gençlerimizi maddi ve manevi olarak geliştirmekle yükümlü olan hükümet bu çürümeye çözüm bulmalı. Ülkemizde ahlaksızlığı siyasete dönüştüren, siyasal ahlaksızlık yapan bir kesim var. Cinayetlerin ve intihar vakalarının sebeplerinin gündeme gelmesinden rahatsız oluyorlar. Hatta bu vahşetlerin sonuçları üzerinden siyasal istismar yapmaktan da çekinmiyorlar, siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu durum artık mide bulandırıyor." diye konuştu.

Ramanlı, maneviyat eksikliği ve ekonomik sıkıntıların etkisiyle gençlerin "ahlaksızlığa ve buhrana sürüklendiğini", gençlere ve topluma sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Bu çürümüşlük ortamının düzelmesi için herkese görev düştüğüne işaret eden Ramanlı, "Bizi biz yapan manevi ve ailevi değerlerimize sımsıkı sarılacağız. Aile bağlarımızı güçlendirip helale giden yolları açacağız. Harama giden yolları da kapatacağız. Başka türlü bizim bu cendereden çıkmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Ekonomi, Batman, Şiddet, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ramanlı: Aile Değerlerine Sarılmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
09:10 Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 20:15:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ramanlı: Aile Değerlerine Sarılmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.