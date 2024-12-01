Romanya'da Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Romanya'da Seçim Sonuçları Açıklandı

Sosyal Demokrat Parti, Romanya genel seçiminde oyların %26'sını alarak galip geldi.

01.12.2024 23:14
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Romanya'da gerçekleştirilen genel seçimde oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin oyların yüzde 26'sını alarak seçimin galibi olması bekleniyor.

Romanya'da 332 üyeli Temsilciler Meclisi ve 137 üyeli Senato üyelerinin belirleneceği genel seçimde yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi 21.00'da sona erdi. Geçtiğimiz hafta pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) oyların yüzde 26'sını alarak seçimin galibi olması bekleniyor.

Anketlere göre, aşırı sağ eğilimli Rumenlerin Birlik İttifakı'nın (AUR) oyların yüzde 19'unu, iktidar koalisyonunun ortağı Ulusal Liberal Parti'nin (PNL) oyların yüzde 15,5'ini ve cumhurbaşkanı adaylarından Elena Lasconi liderliğindeki Avrupa Birliği (AB) yanlısı siyasi parti Romanya Birliğini Kurtarın'ın (USR) oyların yüzde 15,5'ini alacağı öngörülüyor.

Sandık çıkış anketleri, aşırı sağın güç kazanmasına rağmen AB, NATO ve Ukrayna'ya destek yanlısı partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabileceğini gösteriyor.

PSD'nin liderliğini üstlenen Başbakan Marcel Ciolacu, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Demokrat Parti'nin ülkedeki başlıca siyasi güç olduğunu söyledi. Seçimlerde oy kullanan tüm seçmenlere teşekkür eden Ciolacu, kendilerine verilen yetkiyi kullanarak Romanya'da siyasi ve sosyal dengenin garantörü olacaklarını söyledi. Seçimlerde siyasetçilere verilen mesajı anladıklarını vurgulayan Ciolacu, Avrupa Birliği ile kalkınmaya devam ederken ülkenin geleneksel ve dini değerlerini koruyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin belirsizlik sürüyor

AB ve NATO üyesi ülkede geçtiğimiz hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hiçbir aday yüzde 50 oranını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turu, anketlerde yüzde 10'un altında oy alan aşırı sağcı aday Calin Georgescu yaklaşık yüzde 23 oranında oy ile ilk sırada tamamlamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Aralık tarihinde yapılacak ikinci turunda yarışacak diğer isim ise az farkla ikinci sıraya yükselen USR lideri Elena Lasconi olmuştu.

Rusya yanlısı olmakla suçlanan Georgescu'nun sürpriz zaferi sonrasında sonuçlara itiraz edilmiş ve Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yeniden sayılmasına hükmetmişti.

Genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yeniden sayımı ve Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun iptali talebine ilişkin kararını açıklamasının beklendiği bir belirsizlik ortamında gerçekleşti. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Romanya, Dünya, Son Dakika

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