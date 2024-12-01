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Politika

Romanya Genel Seçimlerine Başladı

Romanya Genel Seçimlerine Başladı

Romanya'da 332 Temsilci ve 137 Senatörün belirleneceği seçimler için oy verme işlemi başladı.

01.12.2024 12:00
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Romanya'da 332 üyeli Temsilciler Meclisi ve 137 üyeli Senato üyelerinin belirleneceği genel seçim için yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Romanya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin tartışmalar devam ederken, halk bugün genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 19,5 milyon seçmen, 42 seçim bölgesindeki toplam 18 bin 968 oy kullanma merkezinde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Parlamentonun alt kanadı olan 332 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin ve üst kanadı 137 sandalyeli Senato'nun üyelerinin belirleneceği seçimler 21.00'da sona erecek.

Anketlerde 4 parti öne çıkıyor

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede yeni hükümeti ve başbakanı belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyan seçimler öncesindeki son anketlerde mevcut hükümetteki koalisyonun büyük ortağı konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve Ulusal Liberal Parti (PNL) ön sıralarda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra seçim öncesi anketlerin güvenirliğinin sorgulandığı ülkede, cumhurbaşkanı adaylarından Elena Lasconi liderliğindeki Romanya Birliğini Kurtarın (USR) Partisi de en fazla oy alacak dört parti arasında gösteriliyor.

Partilerin yüzde 5 seçim barajını aşmaları gerekiyor

Partilerin parlamentoda temsil edilebilmesi için yüzde 5 seçim barajını aşması veya en az 4 seçim bölgesinde yüzde 20'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Anketlere göre, Romanya'daki Macarların Demokratik Birliği (UDMR) ve aşırı sağcı SOS Romanya partilerinin yüzde 5 barajını geçen partiler arasında yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılmasına hükmedilmişti

Romanya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda anketlerde tek haneli oranlarda destek aldığı görülen bağımsız aday Calin Georgescu, yüzde 23 oranında oy alarak sürpriz bir zafere imza atmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Aralık tarihinde yapılacak ikinci turunda yarışacak diğer isim ise az farkla ikinci sıraya yükselen USR lideri Elena Lasconi olmuştu. Sonuçlara yapılan itirazların ardından Anayasa Mahkemesi, oyların yeniden sayılmasına hükmetmiş, seçimlerin iptaline ilişkin bir başvuruyu da değerlendirmeye almıştı. Anketlerde ilk sırada gösterilen ve yaklaşık 3 bin oy farkla üçüncü sıraya düşen Başbakan Marcel Ciolacu ise oyların yeniden sayılmasını beklemeksizin, sonuçlar ne olursa olsun cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı. Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda kullanılan oyların yeniden sayılmasına hükmedildiği aktarılmıştı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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