Rubio: Trump NATO'yu Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rubio: Trump NATO'yu Destekliyor

Rubio: Trump NATO\'yu Destekliyor

Rubio, Trump'ın NATO'ya karşı değil, güçlenmesi gerektiğini vurguladı ve savunma harcamalarını artırmayı önerdi.

03.04.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Medya organlarında NATO hakkında görülen histeri ve abartının hiçbir temeli yok. Başkan Trump, NATO'yu desteklediğini açıkça ifade etti. NATO'da kalacağız" dedi. Trump'ın NATO'ya karşı olmadığını dile getiren Rubio, "Trump, ihtiyaç duyulan kapasitelere sahip olmayan bir NATO'ya karşı" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin, NATO her zamankinden daha aktif bir durumda olduğunu vurgulayan Rubio, "Küresel medyada, hatta ABD'deki bazı medya organlarında NATO hakkında görülen histeri ve abartının hiçbir temeli yok. Başkan Trump, NATO'yu desteklediğini açıkça ifade etti. NATO'da kalacağız. Bu konuda net bir tavır sergiledi. ABD Senatosu'ndan geçen ilk büyükelçi ataması, NATO büyükelçisi oldu ve kendisi bugün burada, görevinin ilk saatinde bizimle birlikte. Tüm bunlar, NATO'ya verdiğimiz desteğin bir göstergesi. Ancak biz NATO'nun daha güçlü ve daha işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Bunun tek yolu, bu ittifakı teşkil eden üye ülkelerin kapasitelerini artırmalarından geçiyor" dedi.

NATO müttefiki ülkelerin daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Rubio, "Biz kendi ülkemizde de her yıl benzer fedakarlıklar yapıyoruz. Emin olun bizim de iç sorunlarımız, iç ihtiyaçlarımız var ama savunmaya öncelik verdik. Çünkü dünyadaki rolümüz bunu gerektiriyordu. Müttefiklerimizden de aynı sorumluluğu üstlenmelerini istiyoruz" dedi.

Savunma harcamalarında yüzde 5 vurgusu yaptı

Rubio, "Son birkaç yılda yaşanan gelişmeler, özellikle de Avrupa'nın kalbinde patlak veren tam ölçekli kara savaşı, askeri gücün halen caydırıcı bir araç olduğunu bizlere hatırlattı. Bu yüzden buradan, tüm üye ülkelerin yüzde 5 seviyesinde savunma harcamasına ulaşmayı taahhüt ettiği gerçekçi bir yol haritası üzerinde hemfikir olarak ayrılmak istiyoruz. Buna ABD de dahildir. Çünkü tehditler gerçekten bizim ve ittifaktaki diğer üyelerin düşündüğü kadar ciddiyse, bizim de savunma harcamalarımızı artırmamız gerekecek" dedi.

"Trump, NATO'ya karşı değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya ilişkin mesajının değişmediğini vurgulayan Rubio, "Kendisi NATO'ya karşı değil. Trump, ihtiyaç duyulan kapasitelere sahip olmayan bir NATO'ya karşı. Çünkü bu, ittifakın her bir üye devlete yüklediği sorumlulukları yerine getirmesini engelliyor. Kimse, bu hedefe bir yıl içinde ulaşmanızı beklemiyor ancak hedefe giden yol, gerçek ve somut olmalı. Bu ağır fakat dile getirilmesi gereken temel bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Rutte, "ABD, Ukrayna'daki müzakereleri NATO'nun tam desteğiyle başlattı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise açıklamasında Rubio'nun son birkaç ay içerisindeki diplomatik çabaları ve senatörlük görevi sırasında NATO ittifakına verdiği destekten övgüyle söz etti. Rutte, "Önümüzdeki iki gün boyunca, ele alacağımız birçok konu mevcut. Ukrayna, elbette bunlardan biri olacak. Daha önce söylediğimiz üzere Başkan Trump ve ekibi, bu konudaki çıkmazı aşmayı başardı. Bizim tam desteğimizle Ukrayna'daki savaşı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışla sonuçlandırmak için müzakere sürecini başlattınız. Bu süreçte Avrupalılar da Ukrayna'ya yoğun askeri destek sağlayarak sorumluluk üstlendi. Son gelen veriler, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya ilk birkaç ayda toplamda 20 milyar dolardan fazla destek sağladığını gösteriyor" dedi.

NATO Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki iki gün boyunca diğer tehditleri de ele alacağını ifade eden Rutte, "Uzun vadeli tehdit olan Rusya başta olmak üzere, artan sorunlarımızın olduğu Çin, Kuzey Kore ve İran'ı da ele alacağız. Bu dört ülkenin giderek birbirine daha fazla bağlandığını görüyoruz" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio: Trump NATO'yu Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
20:28 Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
20:16 Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
20:07 Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
19:56 Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 15:09:48. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio: Trump NATO'yu Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement