Rubio: Trump NATO\'yu Destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Medya organlarında NATO hakkında görülen histeri ve abartının hiçbir temeli yok. Başkan Trump, NATO'yu desteklediğini açıkça ifade etti. NATO'da kalacağız" dedi. Trump'ın NATO'ya karşı olmadığını dile getiren Rubio, "Trump, ihtiyaç duyulan kapasitelere sahip olmayan bir NATO'ya karşı" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin, NATO her zamankinden daha aktif bir durumda olduğunu vurgulayan Rubio, "Küresel medyada, hatta ABD'deki bazı medya organlarında NATO hakkında görülen histeri ve abartının hiçbir temeli yok. Başkan Trump, NATO'yu desteklediğini açıkça ifade etti. NATO'da kalacağız. Bu konuda net bir tavır sergiledi. ABD Senatosu'ndan geçen ilk büyükelçi ataması, NATO büyükelçisi oldu ve kendisi bugün burada, görevinin ilk saatinde bizimle birlikte. Tüm bunlar, NATO'ya verdiğimiz desteğin bir göstergesi. Ancak biz NATO'nun daha güçlü ve daha işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Bunun tek yolu, bu ittifakı teşkil eden üye ülkelerin kapasitelerini artırmalarından geçiyor" dedi.

NATO müttefiki ülkelerin daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Rubio, "Biz kendi ülkemizde de her yıl benzer fedakarlıklar yapıyoruz. Emin olun bizim de iç sorunlarımız, iç ihtiyaçlarımız var ama savunmaya öncelik verdik. Çünkü dünyadaki rolümüz bunu gerektiriyordu. Müttefiklerimizden de aynı sorumluluğu üstlenmelerini istiyoruz" dedi.

Savunma harcamalarında yüzde 5 vurgusu yaptı

Rubio, "Son birkaç yılda yaşanan gelişmeler, özellikle de Avrupa'nın kalbinde patlak veren tam ölçekli kara savaşı, askeri gücün halen caydırıcı bir araç olduğunu bizlere hatırlattı. Bu yüzden buradan, tüm üye ülkelerin yüzde 5 seviyesinde savunma harcamasına ulaşmayı taahhüt ettiği gerçekçi bir yol haritası üzerinde hemfikir olarak ayrılmak istiyoruz. Buna ABD de dahildir. Çünkü tehditler gerçekten bizim ve ittifaktaki diğer üyelerin düşündüğü kadar ciddiyse, bizim de savunma harcamalarımızı artırmamız gerekecek" dedi.

"Trump, NATO'ya karşı değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya ilişkin mesajının değişmediğini vurgulayan Rubio, "Kendisi NATO'ya karşı değil. Trump, ihtiyaç duyulan kapasitelere sahip olmayan bir NATO'ya karşı. Çünkü bu, ittifakın her bir üye devlete yüklediği sorumlulukları yerine getirmesini engelliyor. Kimse, bu hedefe bir yıl içinde ulaşmanızı beklemiyor ancak hedefe giden yol, gerçek ve somut olmalı. Bu ağır fakat dile getirilmesi gereken temel bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Rutte, "ABD, Ukrayna'daki müzakereleri NATO'nun tam desteğiyle başlattı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise açıklamasında Rubio'nun son birkaç ay içerisindeki diplomatik çabaları ve senatörlük görevi sırasında NATO ittifakına verdiği destekten övgüyle söz etti. Rutte, "Önümüzdeki iki gün boyunca, ele alacağımız birçok konu mevcut. Ukrayna, elbette bunlardan biri olacak. Daha önce söylediğimiz üzere Başkan Trump ve ekibi, bu konudaki çıkmazı aşmayı başardı. Bizim tam desteğimizle Ukrayna'daki savaşı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışla sonuçlandırmak için müzakere sürecini başlattınız. Bu süreçte Avrupalılar da Ukrayna'ya yoğun askeri destek sağlayarak sorumluluk üstlendi. Son gelen veriler, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya ilk birkaç ayda toplamda 20 milyar dolardan fazla destek sağladığını gösteriyor" dedi.

NATO Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki iki gün boyunca diğer tehditleri de ele alacağını ifade eden Rutte, "Uzun vadeli tehdit olan Rusya başta olmak üzere, artan sorunlarımızın olduğu Çin, Kuzey Kore ve İran'ı da ele alacağız. Bu dört ülkenin giderek birbirine daha fazla bağlandığını görüyoruz" dedi. - BRÜKSEL