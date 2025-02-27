Rusya-ABD Görüşmeleri: Karmaşık Sorunlar - Son Dakika
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Politika

Rusya-ABD Görüşmeleri: Karmaşık Sorunlar

Peskov, Rus ve ABD diplomatlarının İstanbul'da yaptığı görüşmelerde çözümlerin zor olacağını belirtti.

27.02.2025 15:19
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve ABD'li diplomatların İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimse çözümlerin kolay ve hızlı bir şekilde gelmesini beklemiyor. Eldeki sorun çok karmaşık ve ihmal edilmiş durumda" dedi.

Kremlin, ABD'li ve Rus diplomatların İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD- Rusya ilişkilerini çözülmesi hakkında konuşan Peskov, "Kimse çözümlerin kolay ve hızlı bir şekilde gelmesini beklemiyor. Eldeki sorun çok karmaşık ve ihmal edilmiş durumda. Ancak iki ülkenin siyasi iradesi, birbirini dinleme ve duyma isteği ile bu çalışma sürecini atlatabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Peskov Rusya-ABD iş birliğinin olası konularından birinin de Kuzey Kutbu'ndaki doğal kaynakların ortaklaşa geliştirilmesi olduğunu ancak bu konuda henüz somut bir görüşme yapılmadığını söyledi.

"Ülkemizin anayasasında yer alan topraklar, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı " Ukrayna'nın mümkün olduğunca çok toprağı geri alabilmesi için iyi bir anlaşma yapmak için çok çalışacağız" ifadelerine değinen Peskov, " Rusya Federasyonu'nun parçası haline gelen ve ülkemizin anayasasında yer alan topraklar, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yadsınamaz ve müzakere edilemez bir gerçektir" diye konuştu.

ABD yönetiminin Avrupa Birliği'nden (AB) gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı da dahil olmak üzere ABD-AB gelişmelerine ilişkin açıklama yapan Peskov, "Elbette dünyada çok fazla ticaret savaşı görmek istemeyiz. Çünkü öyle ya da böyle bunun tüm ülkeler üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Amacımız yaptırım savaşlarından kaçınmak"

Rusya'nın şu anda BRICS ortakları da dahil olmak üzere dost ülkelerle bağlarını güçlendirmeye odaklandığını söyleyen Peskov, "Bizim ve ortaklarımızın çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek stratejileri geliştiriyoruz. Amacımız yaptırım savaşlarından kaçınmak" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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