Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın çıkarına değil" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın çıkarına değil"

11.10.2022 09:15
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın çıkarına değil"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı'nın Ukrayna savaşına müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ancak Moskova'nın, ABD ve NATO ile çatışma ihtimalinin kendi çıkarlarına olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı'nın Ukrayna savaşına müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ancak Moskova'nın, ABD ve NATO ile çatışma ihtimalinin kendi çıkarlarına olmadığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev yönetimine doğrudan destek veren Batılı ülkelere mesaj gönderdi. Ukrayna'ya sağlanan desteklerden bahseden Ryabkov, "Batılı ülkelerden Ukrayna'ya sağlanan silah yardımları, paralı askerler, eğitimler, istihbarat, uydu görüntüleri ve stratejik silahlar batıyı doğrudan bu savaşın içine sokuyor. ABD ve Batılı ülke liderleri Rusya'nın savaş meydanında yenilmesine yönelik çağrı yapıyor. Rusya, asimetrik olmak dahil önlemler almak zorunda kalacak" diyerek, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ilan etti.

Alınacak önlemlere karşı Batılı ülkeler ile bir çatışma da istemediklerini belirten Ryabkov, "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın çıkarına değil. Washington ve diğer Batılı başkentlerin gerilimin kontrolsüz bir şekilde tırmanması risklerinin farkına varacağını umuyoruz ve uyarıyoruz" diye konuştu. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları bu sabah da sürdü! 6 şehirde sivillerin üzerine bombalar yağdı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları bu sabah da sürdü! 6 şehirde sivillerin üzerine bombalar yağdı Kiev'in bombalanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamaya devam etme sözü verdi Kiev'in bombalanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamaya devam etme sözü verdi Fransa, Belarus'a 'Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması' uyarısında bulundu Fransa, Belarus'a 'Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması' uyarısında bulundu
Kaynak: İHA

sergey ryabkov, Ukrayna, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: 'ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın çıkarına değil' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:11 Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:06 TOKİ'ye arsa başvuruları için 500, iş yeri başvuruları için 2 bin lira ödenecek
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:07:47. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın çıkarına değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement