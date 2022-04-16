Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait kargo uçağı düşürüldü" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait kargo uçağı düşürüldü"

16.04.2022 22:24

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait kargo uçağı düşürüldü" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan kargo uçağı düşürüldü" dedi.

- Rusya Savunma Bakanlığı: " Ukrayna'ya ait kargo uçağı düşürüldü"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan kargo uçağı düşürüldü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait çok sayıda askeri tesisin vurulduğunu belirterek, "Gün boyunca yüksek hassasiyetli füzelerle 15 düşman hedefi vuruldu. Vurulan hedefler arasında Barvenkovo, Frontier, Popasnaya, Novosvanovka, Krasnoarmeysk, Selidovo, Novobakhmutovka yerleşim alanlarındaki Ukrayna ordusu alanları ve teçhizat alanları yer aldı. Operasyonalar sonucunda 320'den fazla Ukraynalı asker öldürüldü ve yaralandı. 23 adet zırhlı araç ve 7 özel araç imha edildi. Gün boyunca operasyonel ve taktik uçaklarla 67 nokta ve Ukrayna askeri teçhizat alanları imha edildi" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan kargo uçağı vuruldu"

Ukrayna hedeflerinin füzeler ile vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Füze birlikleri, 274 mevziye ve düşman birliklerinin yoğunlaştığı bölgelere, 24 kontrol noktasına ve Ukraynalı birliklerin iki yakıt deposuna da dahil olmak üzere 317 askeri bölgeye saldırdı. Rusya'nın Odessa bölgesine hava savunma sistemleriyle Batı ülkeleri tarafından Ukrayna'ya teslim edilen büyük ölçekli bir silah nakliyesi gerçekleştiren bir Ukraynalı askeri kargo uçağı havada vuruldu. Ayrıca 2 Ukrayna'ya ait insansız hava aracı, Lozovaya ve Merry'in yerleşim yerlerinin üzerinde vuruldu. Mariupol'un tüm kent alanları, Nazi Azov militanlarından, yabancı paralı askerlerden ve Ukraynalı birliklerden tamamen arındırılmıştır. Hayatlarını kurtarmak için tek şansları gönüllü olarak silahlarını bırakıp teslim olmaktır" dedi.

"Zelenskiy, rakamlar konusunda kamuoyunu yanıltıyor"

Konaşenkov açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin rakamlar konusunda kamuoyunu yanılttığını savunarak, "Zelenskiy'nin Ukrayna halkına açıklamaktan çekindiği rakamlara göre yabancı paralı askerler ve diğer askeri birimlere dair gerçek kayıplara dair güvenilir verilere sahibiz. Zelenskiy, rakamlar konusunda kamuoyunu yanıltıyor. Bugünkü toplam kayıp 23 bin 367 kişidir. Ukraynalı kayıpların belgeleri ve gömüldüğü yerlerin verilerini yakında yayınlayacağız" şeklinde konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait kargo uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait kargo uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait kargo uçağı düşürüldü

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Kaynak: İHA

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