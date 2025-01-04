Rusya, Ukrayna'nın Füze Saldırısını Düşürdü

Politika

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ateşlediği ABD yapımı 8 ATACMS füzesinin düşürüldüğü belirtilerek, "Batının desteklediği Kiev rejiminin bu eylemleri karşılıksız kalmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 3 Ocak'ta Rusya'nın Belgorod bölgesine ABD yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleriyle saldırı düzenlemeye çalıştığı duyuruldu. 8 füzenin hava savunma sistemleri S-400 ve Pantsir-SM tarafından düşürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Batının desteklediği Kiev rejiminin bu eylemleri karşılıksız kalmayacaktır" denildi.

Öte yandan 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında Ukrayna'nın ATACMS füzelerini kullanmasını onaylamış ve bunun Rusya'nın "Ukrayna'daki savaşta cephe hattına Kuzey Kore askerlerini konuşlandırarak çatışmayı genişletmesine cevap" olduğunu söylemişti. - MOSKOVA