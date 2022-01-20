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Saadet Partili Karaduman: "Elektrik, doğal gaz ve sudan alınan KDV'ler acilen kaldırılmalıdır" - Son Dakika

Saadet Partili Karaduman: "Elektrik, doğal gaz ve sudan alınan KDV'ler acilen kaldırılmalıdır"

20.01.2022 14:32
Saadet Partili Karaduman: "Elektrik, doğal gaz ve sudan alınan KDV'ler acilen kaldırılmalıdır"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, hanelerin kullandığı elektrik, doğal gaz ve sudan alınan KDV'lerin acilen kaldırılması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, hanelerin kullandığı elektrik, doğal gaz ve sudan alınan KDV'lerin acilen kaldırılması gerektiğini söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanların son dönemde yaşadığı problemlerin başında hayat pahalılığının ve geçim sıkıntısının geldiğini ifade etti.

TÜRK-İŞ'in 2021 aralık ayı araştırmalarına göre, açlık sınırının 4 bin 13 lira, yoksulluk sınırının ise 13 bin lira civarında olduğunu, aynı araştırmada bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 4 bin 926 liraya yükseldiğini belirten Karaduman, "Bugün en temel ihtiyaçlardan su, elektrik, doğal gaz ve ulaşım gibi kalemlere yapılan zamlarla birlikte yaşam maliyetinin her geçen gün ciddi bir şekilde arttığına şahitlik ediyoruz. Bugün bir baba için çocuklarının en temel ihtiyacını karşılayabilmek ciddi bir problem haline gelmiştir." dedi.

Karaduman, artan maliyetler nedeniyle bir çiftçi için tarlada üretim yapmanın, bir esnaf için iş yerini işletebilmenin, bir öğrenci için eğitim sürecine devam etmenin ciddi bir problem haline geldiğini ileri sürdü.

Önlem alınmaması halinde yarınların bugünden daha kötü bir noktaya gelmesinin kaçınılmaz olacağını iddia eden Karaduman, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız krizlerin içerisinde en azından vergi düzenlemeleri ile ilgili acil adımların atılması zaruret haline gelmiştir. Bugün hanelerin kullandığı elektrik, doğal gaz ve sudan alınan KDV'ler acilen kaldırılmalıdır. Elektrik ve doğal gaza alelacele yapılan zamlarla mağdur edilen vatandaşa yardım için kış mevsiminin bitmesi beklenmemelidir. Yardımlar mart ayından önce ve acilen yapılmalıdır. Sayaç okumalarını 1-2 gün geciktirerek, faturayı yüzde 127 zamlı olacak şekilde keserek, vatandaşları dolandıranlara karşı da tedbirlerin ve gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. İktidarın bu düzenlemeleri yapabilmesi için hiç şüphesiz sokaktaki feryadı duyması yeterli olacaktır."

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Milletvekili, Doğalgaz, Konya, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Saadet Partili Karaduman: "Elektrik, doğal gaz ve sudan alınan KDV'ler acilen kaldırılmalıdır" - Son Dakika
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