Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

25.06.2022 21:59
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, Türkiye'nin sadece ekonomide değil, her sahada problemlerini çözmeye talibiz ve elhamdülillah bu problemleri çözecek inanç da bilgi de bizlerde var." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, Türkiye'nin sadece ekonomide değil, her sahada problemlerini çözmeye talibiz ve elhamdülillah bu problemleri çözecek inanç da bilgi de bizlerde var." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Karamollaoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi ile Sürmene ilçesindeki tersaneleri ziyaret etti.

Ardından Of ilçesine geçen Karamollaoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisinin makam, mevki, itibar kazanmak için çalışma yapan bir teşkilat olmadığını belirterek, "Biz Cenabıhakk'ın rızasını gözeterek bu millete hizmet etmeyi şiar edinmiş bir topluluğuz. Her fert, ister bize oy versin, ister vermesin, Anadolu'nun neresinde olursa olsun, ister dağ başında isterse il merkezlerinde ya bir iş adamı ya bir bürokrat ya da bir bilim adamı hiç fark etmez, biz toplumun bugün içinde bulunduğu bütün dertlerin çözümü için çalışan bir siyasi anlayışa sahibiz." diye konuştu.

Merhum Necmettin Erbakan'ın 1950'li yıllarda motor fabrikası kurduğunu anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir devrim otomobili yapıldı. Onun da ana fikri Erbakan Hocamızın motor fikriyle gündeme geldi. 4 tane 'devrim otomobili' adı verilen otomobil yapıldı. Bu memlekete en büyük hainliği yapanlar devrim otomobili devreye sokulurken içine benzini az koymayı önemli kabul etmişler. O zamanki ihtilal konseyinin başındaki paşa da o devrim otomobiline biniyor, yolda benzin bitiyor, arkasından 'Kim bu motora böyle kasten az benzin koydu?' diye araştırmıyor da 'İşte bizim yaptığımız araba ancak bu kadar çalışıyor' diyor. Bu kadar hainlik olmaz ve bu gazete manşetlerinde 'Devrim arabası ancak bu kadar olur, yarıda kalır, yolu bile tamamlayamaz', utanmaz insanlar, haysiyet yoksunu insanlar bunu böyle takdim ederler."

Karamollaoğlu, Erbakan'ın bu ve buna benzer olaylardan sonra siyasete girdiğini kaydederek, "Erbakan Hocamız, 'Şimdi anladım ki siyasete girmeden Türkiye'nin problemlerini çözmek mümkün değil' sözünü söylemiştir. Biz bugün siyasi hayatta varsak, Erbakan Hocamızın bu tespitinden dolayı varız. Biz, Türkiye'nin sadece ekonomide değil, her sahada problemlerini çözmeye talibiz ve elhamdülillah bu problemleri çözecek inanç da bilgi de bizlerde var." görüşünü paylaştı.

Temel Karamollaoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.

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Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Trabzon, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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