SP lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanması için tarih verdi - Son Dakika
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SP lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanması için tarih verdi

20.11.2022 22:21
SP lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanması için tarih verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yılbaşından sonra birtakım açıklamalar yapabileceklerini dile getirdi.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının tartışıldığı sırada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen "Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle" toplantısında konuştu.

"YILBAŞINDAN SONRA AÇIKLAMA OLABİLİR"

Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, "Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz." diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİN SORUNLARI AYRI BİR VEKİL GRUBU DİNLEYECEK"

Yurt dışında yaşayan Türkleri ayrı bir seçim bölgesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Avrupa'da yaşayan Türklerin haklarını, ihtiyaçlarını, problemlerini çözecek bir milletvekili grubu olacak. Parlamentoda da böyle temsil edilecekler, Avrupa'da yaşayan Türkleri temsil edecekler. Bu sorun da böylece çözülür, Avrupa'daki Türklerin çözülemeyen sorunları da Meclis'in gündemine böylece sürekli gelir. Ayrıca atılması gereken adımlar varsa da ayrıca atılır."

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