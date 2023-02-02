TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve Taksim'e camii yapılmasının Necmettin Erbakan'ın vaadi olduğunu söyleyen Erdoğan, hocasının vaatlerini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti anlattı.
Bunun üzerine Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a, "Siz merhum Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirdiniz. Ancak Erbakan'ın partisi sizin yanınızda değil karşınızda" diye sordu. Erdoğan ise, "Abdülkadir dur ağlatma bizi" diye yanıt verdi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Karıştırma oraları. Maalesef. Erbakan hocamızın vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen, onunla o yolda yürümüş biri olarak... Birilerinin bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor."
Son Dakika › Politika › Saadet Partisi ile ilgili soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygusal anlar yaşattı: Dur ağlatma bizi - Son Dakika