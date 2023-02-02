Saadet Partisi ile ilgili soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygusal anlar yaşattı: Dur ağlatma bizi

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve Taksim'e camii yapılmasının Necmettin Erbakan'ın vaadi olduğunu söyleyen Erdoğan, hocasının vaatlerini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti anlattı.

"DUR AĞLATMA BİZİ"

Bunun üzerine Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a, "Siz merhum Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirdiniz. Ancak Erbakan'ın partisi sizin yanınızda değil karşınızda" diye sordu. Erdoğan ise, "Abdülkadir dur ağlatma bizi" diye yanıt verdi.

"İNSANI CİDDİ MANADA YIKIYOR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Karıştırma oraları. Maalesef. Erbakan hocamızın vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen, onunla o yolda yürümüş biri olarak... Birilerinin bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor."