Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre Bakanı Murat Kurum yemin etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Yeni görevlerine başlayan bakanlar, ülkenin sağlık ve çevre politikalarını yönetecekler.
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2.07.2024 19:11:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre Bakanı Murat Kurum yemin etti - Son Dakika
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