Sağlık Bakanı Memişoğlu Kars'ta Ziyaretlerde Bulundu

Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kars'ta

KARS - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Memişoğlu'nu Kars Valiliği'nde Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kurum ve daire müdürleri karşıladı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Memişoğlu, "Baktığın zaman dünyanın çok gelişmiş ülkeleri, binlerce insana aşı kartı veremezken, biz saniyesinde bu sistem üzerinde insanlara aşı kartı verdik. Birçok spekasyonlar yapıldı. Ülkenin sahip olduğu değerleri, bu güzel işleri nifak sokarak, onları küçümseyerek veya başka yönlere çekiyorlar. E-nabızın verileri hiçbir yerde satılma verilme ve görülme izni yoktur" dedi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Kars Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Memişoğlu. Başkan Ötüken Senger'den brifing aldı.