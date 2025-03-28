Sanchez'den ABD'ye Vergi Tepkisi - Son Dakika
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Politika

Sanchez'den ABD'ye Vergi Tepkisi

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın gümrük vergilerini gözden geçirmesi için Avrupa Komisyonu'yla diyalog çağrısında bulundu.

28.03.2025 14:06
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bugün, buradan ABD yönetimine vergileri gözden geçirme ve bu saçmalığı sonlandırmak için Avrupa Komisyonu'yla diyalog kurması çağrısında bulunuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Trump'ın kararına İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den tepki geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Washington'a gümrük vergisi konusunu bir kez daha değerlendirmesi çağrısında bulundu. Madrid'de basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "Bugün, buradan ABD yönetimine vergileri gözden geçirme ve bu saçmalığı sonlandırmak için Avrupa Komisyonu'yla diyalog kurması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada söz konusu verginin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini kaydederek, verginin tahsilatının ise ertesi gün başlayacağını ifade etmişti. Avrupa Komisyonu ise dün yaptığı açıklamada "güçlü" ve "kararlı" yanıt verileceğini bildirmişti. - MADRİD

Kaynak: İHA

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