Halay çeken TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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Halay çeken TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu

13.08.2022 21:09
Halay çeken TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu

Şanlıurfa'da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.

Şanlıurfa'da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa programında partinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan'ın 7 yaşındaki oğlu Selahattin Eyüp Doğan'ın sünnet düğününe katıldı. Girişte davul zurna ile karşılanan Sarıgül, davulculara bahşiş verdikten sonra düğüne katılanları selamladı. Bir süre vatandaşlarla oturup sohbet eden Sarıgül daha sonra halay çekti. Burada da davulculara bahşiş veren Sarıgül, daha sonra para yağmuruna tutuldu. Sünnet olacak çocukla birlikte kısa süre halay çeken Sarıgül, bu defa da çalgıcıların yanına giderek bahşiş verdi.

Mahalledekilerle vedalaşan Sarıgül, daha sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Ömer Doğan, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Halay çeken TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halay çeken TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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