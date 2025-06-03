Sarıgül'den Af Talebi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan infaz düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de toplumsal barış ve kardeşlik için geniş bir af düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemenin, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Yüzbinlerce insanın gözü, kulağı bu hafta TBMM'de olacak. İktidar, 'Paket şimdilik bu şekilde geçsin, eksikleri sonbaharda Meclis açılınca tamamlarız' diyor. Böyle şey olur mu? Bu insanları 6 ay hapiste tutmak büyük bir insafsızlık ve duyarsızlıktır. Aynı tarihte aynı suçu işleyen iki kişiden bir tanesi, dava dosyası yasadan önce karara bağlandığı için hapisten çıkıyor, diğerinin dava süreci uzadığı için hapiste kalmaya devam ediyor. Eşitlik bunun neresinde?"

İnfaz düzenlemesinin kapsamının genişletilmesini talep eden Sarıgül, 31 Temmuz Kovid yasası mağdurları, ehliyet affı ve esnaf için çek düzenlemesinin de teklife dahil edilerek Kurban Bayramı'ndan önce yasalaştırılması gerektiğini kaydetti.