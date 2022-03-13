Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek kanun teklifi, yarın Meclis'e sunulacak - Son Dakika
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Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek kanun teklifi, yarın Meclis'e sunulacak

13.03.2022 14:27
Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek kanun teklifi, yarın Meclis'e sunulacak

CUMHUR İttifakı'nın üzerinde uzlaştığı ve seçim barajını yüzde 10'dan 7'ye düşürecek olan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM'ye sunulacak.

CUMHUR İttifakı'nın üzerinde uzlaştığı ve seçim barajını yüzde 10'dan 7'ye düşürecek olan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM'ye sunulacak.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yarın TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Saat 11.00'deki basın toplantısında Cumhur İttifakı'nın üzerinde uzlaştığı, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuoyuna açıklanacak.

41 İLDE ÖRGÜTLENME ŞARTIEdinilen bilgiye göre, 15 maddelik teklifle yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek. Tek başına seçime giren ve yüzde 3 oy alan siyasi partiler, hazine yardımı alabilecek.

Barajı geçen partiler ise daha çok hazine yardımı alacak. Teklifle, partilerin seçime girme kurallarında da değişikliğe gidilecek. Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.


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Cumhur İttifakı, Milletvekili, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek kanun teklifi, yarın Meclis'e sunulacak - Son Dakika


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