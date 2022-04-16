Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller - Son Dakika
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Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller

16.04.2022 22:12

Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı yeni formül arayışına itti. Öncelikle Meclis'te anayasa değişikliği sağlayacak bir çoğunluğa ulaşmak yani en az 360 milletvekili çıkarmak için hiçbir oyun boşa gitmeyeceği bir formül aranacak. Küçük partilerin alacağı oyların da azami oranda Meclis'e yansıyacağı bir yöntem geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa süre kalırken Millet İttifakı'nda seçim kanunundaki değişikliğin ardından yeni arayışlar başladı. 18 Haziran ise formüllerin tartışılacağı tarih olarak belirlendi.

TEK BİR OY BOŞA GİTMEYECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 3. ittifak açıklaması gözleri Millet İttifakı'na çevrildi. Hem Karamollaoğlu hem de 6'lı masanın diğer taraflarından gelen açıklamalar; "Masa dağılmıyor, yeni formüller gündemde" yönünde. İttifak içinde ittifak diye tarif edilen olası formüllerin hedefi de tek bir oy boşa gitmeden Meclis'te azami temsili sağlamak. Seçim yasasında yapan değişiklikle ittifak oylarının sadece baraj hesabında dikkate alınması, her partinin milletvekili dağılımı hesaplanırken ayrı ayrı teraziye çıkacak bir sistem getirilmesi muhalefeti ince ittifak hesaplarına itti. Ayrıca sadece Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği değil ittifakta yer alacak partilerin görünür olup olmadığı da tartışma konusu.

EN AZ 360 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK İÇİN FORMÜL ARANACAK

Peki formül arayışında hangi kriterler dikkate alınacak. Öncelikle Meclis'te anayasa değişikliği sağlayacak bir çoğunluğa ulaşmak yani en az 360 milletvekili çıkarmak için hiçbir oyun boşa gitmeyeceği bir formül aranacak. Küçük partilerin alacağı oyların da azami oranda Meclis'e yansıyacağı bir yöntem geliştirilecek. Özellikle sağ partilerin Millet İttifakı içinde pozisyonları dikkate alınacak. Sağ seçmenin daha rahat Millet İttifakı'na oy vermesini sağlamak için sağ partilerin İYİ Parti'nin listesinden aday göstermesi, bu partilerin birlikte bir liste oluşturmaları ya da Saadet Partisi'nden bir listesinden seçim girme gibi bir formüller dile getiriliyor.

FORMÜLLERİN TARTIŞILACAĞI TARİH 18 HAZİRAN

Yerel dengelerin de gözetildiği mikro ittifaklarla Cumhur İttifakı karşısında her seçim çevresinde farklı liste tercihlerinin ortaya konulması. 6'lı masa taraflarının yeni formüller için verdiği tarih ise 18 Haziran. Cumhur İttifakı'nın AYM'ye yapılan iptal başvurusu da dikkate alındığında 18 Haziran farklı değişiklikleri gündeme taşıyabileceği belirtiliyor. Seçim yasasında yapılacak değişiklikler için 1 yıl kuralı da dikkate alındığında 18 Haziran'a kadar muhalefet ittifak formüllerini gündeme taşımayacak. Bu tarihten sonra kurmaylar bir araya gelerek formül arayışlarını masada sürdürecek.

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Son Dakika Politika Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller - Son Dakika


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