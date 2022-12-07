Tek tek partileri saydı! Dördüncü ittifak mı geliyor? Muharrem İnce merak edilen soruya noktayı koydu - Son Dakika
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Tek tek partileri saydı! Dördüncü ittifak mı geliyor? Muharrem İnce merak edilen soruya noktayı koydu

07.12.2022 18:59
Tek tek partileri saydı! Dördüncü ittifak mı geliyor? Muharrem İnce merak edilen soruya noktayı koydu

Seçimlere kısa süre kala partiler arasındaki ittifaklara da yenileri eklenmeye başladı. Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük İttifaklarının ardından yeni bir ittifak daha kurulması olası. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Dört parti ( Memleket, Zafer- Doğru, Adalet) konuşuyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk oldu. Muharrem İnce burada Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'den oluşması beklenen 4. ittifakın Anıtkabir'de yapacağı ortak açıklamayla ilgili konuştu.

"MİLLETİN ÖNÜNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

İnce 4 parti arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim. Dört parti konuşuyoruz. Her konuda mutabık değiliz ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyor, netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

4. İTTİFAK: MEMLEKET, ZAFER, DOĞRU, ADALET

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından dördüncü ittifak için çalışmalar sona erdi. Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi'nin ortak hareket etme kararı aldığı iddia edilmiş; Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Açıklamamızı Anıtkabir'de yapacağız" demişti.

"ŞİMDİLİK DÖRT PARTİ İLE YOLA ÇIKIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde söz konusu dört parti dışında başka bir siyasi partinin ittifakta bulunmadığını kaydeden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "İttifak dikey olarak oluştu. Ama bize bir sürü parti destek veriyor. Yatay olarak büyümemiz gerçekleşiyor. Örneğin Adalet Partisi'ni destekleyen iki üç siyasi parti var. Bu ittifakta yer almayabilirler ama destekleri bizimle. Biz ittifakımızı dört partiyle yapıyoruz. Mutabık kaldık" şeklinde konuştu. Milli Yol Partisi'nin ittifakta yer almayacağını dile getiren Adalet Partisi Lideri Öz, "Arzu ediyorduk ama şimdilik dört parti ile yola çıkma kararı aldık" demişti.

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Son Dakika Politika Tek tek partileri saydı! Dördüncü ittifak mı geliyor? Muharrem İnce merak edilen soruya noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek tek partileri saydı! Dördüncü ittifak mı geliyor? Muharrem İnce merak edilen soruya noktayı koydu - Son Dakika
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