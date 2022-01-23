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Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar - Son Dakika

Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar

23.01.2022 16:02
Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan Sedef Kabaş'a destek çıkanlara, "Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptıkları paylaşımlarla Kabaş'a destek vermişti.

Gazeteci Sedef Kabaş, önceki gün canlı yayında sarf ettiği sözler sonrasında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklandı. Sözleriyle birçok kesimin tepkisini çeken Kabaş'a kimi isimlerse destek verdi.

MUHALEFET DESTEK VERDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye... Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye'ye yeniden adalet gelecek." dedi.

"DESTEK VERENLER, DEMOKRASİ DÜŞMANI DİLİNE YATIRIM YAPIYOR"

Kabaş'a gösterilen desteğe tepki veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bugün yaptığı paylaşımında "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete 'yatırım' yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline "yatırım" yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor." ifadeleri kullandı.

AK Parti'den Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
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Son Dakika Politika Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar - Son Dakika
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