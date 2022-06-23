Şehit ailelerinden DEVA Partili Yeneroğlu ve AK Partili Özşavlı'ya tepki - Son Dakika
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Şehit ailelerinden DEVA Partili Yeneroğlu ve AK Partili Özşavlı'ya tepki

23.06.2022 11:24
Şehit ailelerinden DEVA Partili Yeneroğlu ve AK Partili Özşavlı'ya tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak basın açıklaması ile DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'na ve AK Partili Halil Özşavlı'ya...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak basın açıklaması ile DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'na ve AK Partili Halil Özşavlı'ya tepki gösterdi.

Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun polise hakaret edip maksadını aştığını, akabinde hızını almayarak polise hakaretlerini basın önünde de devam ettirerek mağduriyet rolünü sürdürdüğünü öne sürdü.

Açıklamada, "Yeneroğlu'nun bu küstahça söylemlerine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da destek vererek polisimize hitaben 'sen kimsin seçilmiş milletvekiline parmak sallıyorsun, ben orda olsaydım senin parmağını kırardım, ya ben seni öldürürdüm, ya sen beni öldürürdün' diyerek Yeneroğlu'nun küstahça sözlerine kaldığı yerden devam etmiştir. Ey Yeneroğlu ve Özşavlı, siz kimsiniz ki yüce milletimizin göz bebeği polisimizin parmağını kırıyorsunuz? Size polise hakaret etme hakkını ve yetkisini kim verdi? Siz nasıl milletin size verdiği vekaletle milletin kendisine, milletin polisine hakaret edersiniz? Ne zamandan beridir vekiller asillere hakaret ediyor oldu? Haddinizi bilin, haddinizi aşmayın. Hiç kimse polisimize, askerimize, güvenlik korucularımıza hakaret edemez, ettirmeyiz. HDP'liler Kürt ailelerin çocuklarını dağa götürüp terörist edince niye sesiniz çıkmıyor? Ey Halil Özşavlı, bir gün Diyarbakır annelerinin yanına gidip onlara sahip çıktın mı? HDP ye PKK ya bu güne kadar hiç tepki gösterdin mi? Gösteremezsin. Çünkü sen ve senin gibilerin gücü ancak kanunun kendilerini sınırladığı savunmasız polise yeter. Çünkü sen ve senin gibiler PKK'dan, HDP'den korkar. Polisimize hakaret eden kim olursa olsun, görevi mesleği ne olursa olsun hakaret edemez, ettirmeyiz. Polisimiz sizin köleniz değil, esiriniz hiç değil. Bu küstahça sözlerinizi size misliyle iade ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Mustafa Yeneroğlu, Halil Özşavlı, Deva Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit ailelerinden DEVA Partili Yeneroğlu ve AK Partili Özşavlı'ya tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit ailelerinden DEVA Partili Yeneroğlu ve AK Partili Özşavlı'ya tepki - Son Dakika
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