Umut Yılmaz'dan CHP'ye Sert İstifa - Son Dakika
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Politika

Umut Yılmaz'dan CHP'ye Sert İstifa

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında çok sert ifadeler kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

08.04.2025 12:36  Güncelleme: 12:39
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

GAZİANTEP - Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında çok sert ifadeler kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Umut Yılmaz ile birlikte CHP'li 5 meclis üyesi de partisinden istifa etti.

Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçe belediyeleri arasında 5. sırada yer alan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Umut Yılmaz ile birlikte CHP'li 5 meclis üyesi de partisinden istifa etti.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum"

Basın toplantısında sert açıklamalarda bulunan ve açıklamasının sonunda istifa kararını duyuran Umut Yılmaz, "Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerini kullandı.

Umut Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde aldığı yüzde 39 oy oranıyla CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilmişti.

Umut Yılmaz\'dan CHP\'ye Sert İstifa
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Umut Yılmaz'dan CHP'ye Sert İstifa - Son Dakika

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