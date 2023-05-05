Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na nazire! 1 saniyelik video paylaştı - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na nazire! 1 saniyelik video paylaştı

05.05.2023 16:34

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ta "en kısa video" notuyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Selahattin Demirtaş'ın "Seni başkan yaptırmayacağız" sözünün sadece "Yaptırmayacağız" bölümü yer aldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 gün önce "En kısa video" başlığıyla başlattığı akıma tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı.

"YAPTIRMAYACAĞIZ"

Demirtaş da sosyal medya hesabından 1 saniyelik bir video paylaştı. Görüntüde, Demirtaş'ın meşhur "Seni başkan yaptırmayacağız" ifadesinin sadece "Yaptırmayacağız" kısmı yer aldı. Paylaşım, "En en kısa video" notu ile servis edildi.

Kılıçdaroğlu'na nispet yapan Selahattin Demirtaş 1 saniyelik video paylaştı

KILIÇDAROĞLU BAŞLATTI

Sık sık sosyal medya paylaşımları yapan ve videolar çeken Kılıçdaroğlu, 2 gün önce "En kısa video" başlığı ile bir paylaşım yapmıştı. Bir cümle kuran CHP lideri, "Bugün dünden daha fakirsen, tek sebebi Erdoğan" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'na nispet yapan Selahattin Demirtaş 1 saniyelik video paylaştı
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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na nazire! 1 saniyelik video paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na nazire! 1 saniyelik video paylaştı - Son Dakika
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