Sema Silkin Ün\'den Berat Kandili Mesajı

Politika

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Berat Kandili mesajında; "Berat Kandilinin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı. Milletvekili Ün, mesajında, "Berat kelimesi, Allah'ın affına ve rahmetine kavuşarak O'nun katında temize çıkmayı simgeler. Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarını ifade eden gelen Berat Kandili; Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine nail olabilmek bakımından tüm müminler için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhamet lütfunun dünya üzerine sağanak olarak tecelli ettiği, insanlar için mağfiret vesilesi ve günahlardan kurtuluşa vesile olan mübarek Berat Kandil'ine bir kez daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Berat Kandilinin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, bu mübarek gecenin gönüllerimize ferahlık, hayatlarımıza bereket vesilesi olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Kandilimiz geleceğimize ışık tutsun, umudumuzu alevlendirsin, ruhumuzu aydınlatsın. Başta kıymetli Denizlili hemşerilerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ