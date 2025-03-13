Sema Silkin Ün Ramazan\'da Esnafla Buluştu

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan ayında Meclis gündeminden arta kala zamanlarında Denizli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Pazaryerinde esnaf ve vatandaşları dinleyen Milletvekili Ün, akşamları da hastane ziyareti yaparak yüreklere dokunuyor.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, yoğun Meclis çalışmaları arasında Denizli'ye gelerek Gazi Bulvarı üzerinde bulunan esnafları, demokrasi pazarını ziyaret etti. Milletvekili Ün ayrıca, geçtiğimiz gün vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Orak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Milletvekili Ün, Servergazi Hastanesi'nde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastaların tedavi süreçlerine dair bilgi aldı. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde öne çıkan konuların başında ekonominin geldiğini anlatan Milletvekili Ün, "Tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayı nedeniyle hafta sonları Denizli'de yoğun programımız oluyor. Önceki aylarda olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da esnaf ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğim. Fırsatını buldukça esnafımızla bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyorum. Esnafımızın görüşleri benim için çok önemli. Anlattıklarını meclis kürsüsünden aktarma imkanımız oluyor. Ramazan bereketini de birlikte yaşıyoruz. Ziyaret esnasında hayır dualarını, güzel temennilerini aldık ve daha çok çalışmak için enerji topladık. Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerle ve hayırla geçmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - DENİZLİ