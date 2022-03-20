Şeref Malkoç Eskişehir'e geliyor - Son Dakika
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Şeref Malkoç Eskişehir'e geliyor

20.03.2022 14:27
Şeref Malkoç Eskişehir'e geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü konferansa katılmak üzere Eskişehir'e geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü konferansa katılmak üzere Eskişehir'e geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ombudsman'ı (Kamu Başdenetçisi) Şeref Malkoç, Eskişehir'e gelecek. Kamu Başdenetçisi Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü Eskişehir programında Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda akşam saat 20.00'da yapılacak olan "28 Şubattan 2023'e Türkiye" konferansına katılacak. - ESKİŞEHİR

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Şeref Malkoç, Eskişehir, Türkiye, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şeref Malkoç Eskişehir'e geliyor - Son Dakika


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