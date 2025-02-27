Şiddet Döngüsü Kırılmalı

Politika

Bakan Göktaş: "Şiddet döngüsünü kırmak için çalışmalar yürütüyoruz"

Ankara'da "Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına şiddete ilişkin, "Bilimsel temelli politikalarımız, ihtisaslaşmış hizmetlerimiz ve toplumun katılımını esas alan yaklaşımımızla şiddet döngüsünü kırmak için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi" açılış programına katıldı. Şiddetin her toplumda değişen kültürel, ekonomik ve sosyal dinamikler çerçevesinde farklı boyutlarda yaşandığını belirten Göktaş, "Şiddetin normalleştiği toplumlarda demokratik değerler zayıflıyor. Adalet ve eşitlik zarar görüyor, şiddet sarmalı derinleşiyor. Şiddetin yaşandığı aile ortamında güven ve huzur yerini korku ve endişeye bırakıyor. Bu sarmal çocukların da eğitimini, sosyal geleceğini, gelişimini ve gelecekteki ilişkilerini derinden etkiliyor. Şiddet bir kadının potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen sonuçlar doğuruyor. Bu anlamda şiddetle mücadelede kararlı olmak, adil bir yaşam düzeninin inşası için vazgeçilmez bir adımdır. Çünkü şiddet sessiz kalınlığında büyür. Görmezden gelindiğinde kök salar. Şiddet ailenin üzerinde ve tüm toplum üzerinde geniş çaplı, olumsuz etkileriyle ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturur. Bu noktada yasaların gücü kadar toplumların bilinçlenmesi ve farkındalığın artması da oldukça kritik bir öneme sahiptir" dedi.

Bakan Göktaş, hak temelli, adil ve eşitlikçi politikalarla, reformist düzenlemelerle bu alanda bugüne kadar çok önemli bir yol katettiklerini kaydederek, "Şiddetle mücadeledeki net tavrımızdan asla taviz vermedik. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve siber olmak üzere şiddetin her türüyle mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Şiddetle mücadeleyi her zaman sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda siyaset üstü bir mesele olarak ele alıyoruz. Bilimsel temelli politikalarımız, ihtisaslaşmış hizmetlerimiz ve toplumun katılımını esas alan yaklaşımımızla şiddet döngüsünü kırmak için çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ise, kadına karşı şiddetin dili, dini ve ırkı olmadığını belirterek, "Dünyanın her köşesinde kimi zaman barışta, kimi zaman savaşta bir kadın, bir kız çocuğu, bir anne, bir kardeş sırf bir kadın olduğu için şiddete maruz kalıyor. Kimilerinin sesi duyuluyor, kimileri ise sessiz çığlıklarda boğuluyor. Yitip giden her canla beraber insanlık biraz daha ölmekte, dünya biraz daha karanlığa gömülmektedir. Kadınların maruz kaldığı şiddetle mücadele yalnızca hukuki değil, insanlık adına sosyal bir zorunluluktur. Şiddete tanık olduğu için bir koltuğun arkasına saklanıp fırtınanın dinmesini bekleyen masum çocukları tek başına bırakma lüksümüz yoktur" şeklinde konuştu.