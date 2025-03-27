Sıfır Atık Günü'nde Emine Erdoğan'dan Mesaj - Son Dakika
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Politika

Sıfır Atık Günü'nde Emine Erdoğan'dan Mesaj

Sıfır Atık Günü\'nde Emine Erdoğan\'dan Mesaj

Emine Erdoğan, New York'taki Sıfır Atık Sergisi'nde sürdürülebilirlik için çağrıda bulundu.

27.03.2025 11:57
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Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin bugün gerçekleşecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel etkinliğinde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta, BM Genel Merkezi'nde açılan "Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi" ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu sene "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında BM Genel Merkezi'nde "Yeterince Var" mesajıyla ziyarete açılan Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi'nin bir çözüm çağrısı olduğunu belirtti. Serginin doğayla uyumlu yaşamaya, sorgulamaya, teknolojinin sunduğu yeni çözümleri keşfetmeye ve birlikte daha sürdürülebilir gelecek inşa etmeye davet niteliğinde olduğunu aktaran Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü biliyoruz ki değişimi gerçekleştirmek için yeterince insan, yeterince imkan var. Sergiyi Birleşmiş Milletlerin değerli temsilcileri ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyelerimizle beraber deneyimle fırsatı bulduk. Dünyadaki atık krizini, tekstilin bu döngüdeki yerini ve yeşil bir gelecek için atılabilecek adımları anlatan sergi, bir ay süresince ziyarete açık olacak. Tüm doğa dostlarının bu farkındalık yolculuğunda yerini almasını temenni ediyorum." - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sıfır Atık Günü'nde Emine Erdoğan'dan Mesaj - Son Dakika

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