Sırakaya'dan Giffey'e Kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey'in Türkiye'deki adalet sistemine ilişkin açıklamalarını kınadı.

Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta Almanya olmak üzere çeşitli ülke siyasilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine "Türkiye'deki hukuk sistemini hedef alan hadsiz, haksız, mesnetsiz iddia ve açıklamalarını" yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve hukuki sürecin tüm açıklığı ile devam ettiğini kaydeden Sırakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey'in, Berlin'de bir sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında, Türk adalet sistemini hedef alan kasıtlı sözlerini kınıyor, çifte standardı ilke edinenleri ( Fransa'da Marine Le Pen ile ilgili yargı süreci hakkında tek kelime edemeyenlerin), bebeklerin, çocukların, masumların canice katledilmesine sessiz kalanların, bize adalet dersi veremeyeceğinin altını çiziyoruz. Yürüyen hukuki bir süreçle ilgili yargıyı etki altına almak, Türkiye'nin itibarını zedelemek için yapılan açıklamalar en hafif tabiriyle 'siyasi, insani, vicdani' sorumsuzluktur."

Sırakaya Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğuna dikkati çekerek, Almanya ve Avrupa başta olmak üzere tüm siyasileri ve politikacıları, başta Türkiye olmak üzere başka ülkelerin hukuk sistemlerine saygılı olmaya davet ettiklerini bildirdi.