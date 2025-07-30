Sırakaya'dan Özel'e Tepki - Son Dakika
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Politika

Sırakaya'dan Özel'e Tepki

30.07.2025 08:45
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AK Parti'li Sırakaya, CHP Başkanı Özgür Özel'in Hakan Fidan'a yönelik sözlerine cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in konuşmasının gündem değiştirmek amacıyla yapıldığını belirterek, "Sayın Özel bırak Tiktok izlemeyi de partine sahip çık önce. CHP, içerideki yolsuzluk iddialarını ve siyasi hezimetlerini gizlemek için yine gündem değiştirmeye çalışıyor. Hedeflerine koydukları isim ise Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Çünkü Hakan Fidan, sadece Türkiye'nin menfaatleri için çalışan ve ülkemizin güçlü duruşunu temsil eden bir isim. Türkiye'nin haklarını koruyan, uluslararası arenada mazlumların yanında duran bu kararlı duruş ancak Türkiye düşmanlarını rahatsız eder" dedi.

Sırakaya, çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kendi siyasi dengeleri içinde boğulan bu yapı Sayın Hakan Fidan'ı karalama ve çarpıtma girişimleri ile Türkiye'nin güçlü ve dengeli dış politika yürütme iradesini asla zayıflatamayacaktır. Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda büyük bir sorumluluk ve başarıyla görevini sürdürmektedir. CHP'nin Türkiye'yi yurt dışına şikayetleri ve asılsız iftiraları ortada dururken, CHP'nin Özel'i gerçeklerden uzak siyasi manevralarla günü kurtarmaya çalışmaktadır. Birileri Mustafa Kemal'den devraldığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yerle bir etmeye devam ederken, bizler ülkemizin çıkarlarını koruyan, milletimizin hakkını savunan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sırakaya'dan Özel'e Tepki - Son Dakika

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