Sivrihisar ve Ankara Kardeş Belediye Oldu

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya gelip kardeş belediye olma yolunda görüşmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine gelen teklif, kabul edildi.

Sivrihisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif meclis tarafından kabul edildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci "Değerli hemşerilerim Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyemiz arasında olan kardeş şehir protokolü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile onaylandı. Bundan sonraki aşamada Sivrihisar'da hemşerilerimiz için yaptığımız ve yapacağımız olan çalışmalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda şahsım, meclis üyelerim ve Sivrhisarlı hemşerilerim adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Mekin Tüzün'e, Dış İlişkiler Dairesi Başkanımız Ramazan Kabasakal'a teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR