Söke Belediye Başkanı Sevimli Patiler Sevgi Evi\'nin Temelini Attı

Politika

Göreve geldiği 14 Haziran tarihinden itibaren 8 ayda 8 projeyi hayata geçirmeyi başaran Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke'nin yılladır kangren olmuş bir sorununu daha çözme yolunda adım attı. Sokak hayvanlarının rehabilite edilebileceği barınma evini "Sevimli Patiler Sevgi Evi" adıyla Söke'ye kazandıracak olan Başkan Arıkan, temeli attı.

Söke Belediyesi Sevimli Patiler Sevgi Evi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Muammer Akmazlar Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve halkın katılımıyla gerçekleşti.

Söke Belediyesi'ne ait Parke Taşı Üretim Tesisi'nin yanında bulunan alanda yapılan temel atma töreninde konuşan Başkan Arıkan: "Bu ekonomik sıkıntılara rağmen, hiç kimsenin desteği olmadan, Söke Belediyesinin öz kaynakları ve Sökeli sevgili hemşirelerim, Sökeli sevgili müteahhit dostlarımla beraber bugün bu temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Altını çiziyorum. İktidarın veya başka hiç kimsenin bize burada bir desteği yok. Biz hayvan barınağımızı kendi öz kaynaklarımızla Söke'deki değerli müteahhit arkadaşlarımızla eskiden köylerde olduğu gibi, imece usulü ile yapıyoruz" dedi.

Sokak hayvanları meselesinin ülkenin bir problemi olduğunu ifade eden Başkan Arıkan, : "Belediyelere verilmiş ama bana göre bu görev devletin görevi. Sokak hayvanları meselesi Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman düşmüyor. Bir tarafta çok takdir ettiğim hayvan severler, bir tarafta maalesef zaman zaman başıboş hayvanlardan zarar gören, mağdur olan benim sevgili vatandaşlarım var. Türkiye'nin problemi bu Söke'nin değil" dedi.

Sokak hayvanlarına mama desteği, veteriner desteği gibi hizmetleri yaptıklarını ama yetmediğini söyleyen Başkan Arıkan, : "Bugün burada temelini attığımız, Sevgi Evi, bu konunun temel çözümlerinden biri. Burada hasta hayvanlarımızı tedavi edeceğiz, kısırlaştırma faaliyetlerine başlayacağız. Gönüllüler ve görevlendireceğimiz veterinerlerin kontrolünde, hayvanların bırakılıp eziyet çektiği barınaklar değil. Aksine huzurla yaşadıkları bir yer yapacağız. Tahmine diyorum Allah nasip ederse 19 Mayıs'ta burasının açılışını yapacağız" dedi.

Belediye Başkan Adaylarının barınakla ilgili eleştirilerine yanıt veren Arıkan : " Ellerinde kameralarla videoya çekiyorlar. İmarı olmayan yerde barınağı çekiyorlar. Önce orasının imarının olup olmadığını bilmeleri, öğrenmeleri lazım. Bizim temel attığımız yer hayvan barınağının yapımına uygun bir imarı olan alan" dedi.

Tören Başkan Arıkan'ın hayvan barınağının ilk betonunu dökmesiyle sonlandı. - AYDIN