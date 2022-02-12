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Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç! Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark git gide açılıyor - Son Dakika

Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç! Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark git gide açılıyor

12.02.2022 20:31

MetroPoll Araştırma tarafından yayınlanan son ankette Millet İttifakı'nın oyu yüzde toplamda 49.7'i gördü. "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı 43.7 olurken, "İki ittifaka da yakın değilim ama Milleti tercih ederim" diyenlerin oranı ise yüzde 6 oranında izlendi. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu ise 42.1'de kaldı.

MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından son gerçekleştirilen seçim anketine Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark damga vurdu." Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı 43.7 olurken, "İki ittifaka da yakın değilim ama Milleti tercih ederim" diyenlerin oranı ise yüzde 6 oranında izlendi. Bu oranlar toplandığında Millet İttifakı'nın yüzde 50'ye yaklaştığı görüldü.

1508 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜLER

Şirketin düzenlediği 'Türkiye'nin nabzı' başlıklı anket serisinin bu yılki ilk sayısında, 8-12 Ocak arasında, 28 ilden 1508 kişiyle görüşüldü. Katılımcılara, iki ittifaktan hangisine yakın oldukları, bir ittifaka yakın hissetmese dahi hangisine oy verebileceğine dair görüşleri soruldu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA YAKINIM" DİYENLER YÜZDE 40

Araştırma şirketinin yöneticisi Özer Sencar'ın Twitter'da paylaştığı sonuçlara göre, CHP ve İYİ Parti'den oluşan millet ittifakına yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43.7. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan cumhur ittifakına yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40.

MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK 49.7'YE ULAŞTI

İki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken millet ittifakını tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6. Böylece millet ittifakına oy desteği toplamda yüzde 49.7'ye ulaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK YÜZDE 42.1'E ÇIKTI

Yakın hissetmemesine rağmen cumhur ittifakını tercih edeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 2.1'de kaldı. 'Cumhur'un toplamdaki oy desteği yüzde 42.1 çıkmış oldu.

MetroPoll Araştırma'nın son anketinde Millet İttifakı yüzde 49.7'yi gördü
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Son Dakika Politika Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç! Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark git gide açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç! Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark git gide açılıyor - Son Dakika
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