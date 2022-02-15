Son dakika... Çin, geleneksel Fener Bayramı'nı kutluyor - Son Dakika

Çin, yeni yılın ilk dolunayının görüldüğü gece olan geleneksel Fener Bayramı'nı kutluyor.

Çin'in ay takvimine göre yeni yılın ilk dolunayının görüldüğü gece olan Fener Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Dolunay, Çinlilerce aile birlikteliğinin simgesi olarak kabul edilirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, daha önce yaptığı konuşmalarda aile inşasına değer verilmesi gerektiğini vurgulayarak, aile sevgisi ile vatan sevgisinin birbiriyle kaynaştırılması çağrısında bulundu. Xi, Çin Komünist Partisi üyelerine hitap ederken, gerekli işlerin dışında dışarda yemek yemek yerine evde aile üyeleriyle birlikte yemek yemeklerine daha fazla zaman ayırma çağrısında bulundu.

Xi, 17 Şubat 2015'de düzenlenen Bahar Bayramı'nı kutlama toplantısında yaptığı konuşmada Çin ulusunun tarihten beri aile sevgisine önem verdiğini vurgulayarak, " Çince'de bir söz var: 'Uyum içindeki aile ancak refaha kavuşabilir'" diyerek büyüklere saygı ve küçüklere sevgi gösterilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Xi, 30 Ocak 2022'de yaptığı konuşmada yüzyıldır Çin Komünist Partisi ile halkın elde ettiği bütün başarıların dayanışma içinde çaba göstermenin sonucu olduğunu kaydetti. Xi, dayanışma içinde çaba gösterebilen ulusların, geleceğe sahip olacağını ifade etti. - PEKİN