Fuat Oktay muhalefete rest çekti: Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz - Son Dakika
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Fuat Oktay muhalefete rest çekti: Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz

16.12.2022 22:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu davası kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramanın siyasi akılsızlık olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın rakiplerini yenmek için mahkeme kararlarına ihtiyacı yoktur. Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin konuştu. Kararı siyasi olarak değerlendiren muhalefete sert sözlerle yüklenen Oktay, adaylık konusunda da resti çekti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MAHKEME KARARLARINA İHTİYACI YOKTUR"

Oktay, "Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak siyasi akılsızlığın ta kendisidir. Cumhurbaşkanımızın rakiplerini yenmek için mahkeme kararlarına ihtiyacı yoktur. Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz. Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEM İNŞA EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI GÖRDÜK"

Oktay sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Meclis'te konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın 'Yargı Yetkisi' başlıklı 9'uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

"ANAYASADA AÇIKÇA HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR"

Anayasamızın 138. maddesinde; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır."

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Son Dakika Politika Fuat Oktay muhalefete rest çekti: Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuat Oktay muhalefete rest çekti: Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz - Son Dakika
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