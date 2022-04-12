Son dakika haber! Çekya, topraklarında bir ABD askeri üssü kurulmasını istiyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Çekya, topraklarında bir ABD askeri üssü kurulmasını istiyor

12.04.2022 11:18
Son dakika haber! Çekya, topraklarında bir ABD askeri üssü kurulmasını istiyor

Bir son dakika haberine göre Çekya Dışişleri Bakanı Jana Cernochova, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Topraklarımızda bir ABD askeri üssü kurulmasını istiyoruz" dedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jana Cernochova, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Topraklarımızda bir ABD askeri üssü kurulmasını istiyoruz" dedi. ABD'li diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ise, Çekya'da askeri üs inşa etmenin kesinlikle gündemde olmadığı öğrenildi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jana Cernochova, cuma günü gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştireceği görüşmede Çekya'nın topraklarında bir ABD üssü kurulmasını talep edeceğini söyleyen Bakan Cernochova, "Detaylar hakkında konuşmak istemiyorum fakat bir anlaşma yapılmasının bizim için önemli olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise, "Elbette güvenliğimizi sağlamak, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) doğu kanadını güçlendirmek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün izlediği saldırgan politikayla mücadele için çalışıyoruz. Bu karar senato ve temsilciler meclisinin onayını gerektiren bir karar ve onaylanması zaman alabilir" dedi.

"Çekya'da bir askeri üs kurulması gündemde değil"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD'nin Prag Büyükelçiliği Sözcü Yardımcısı Todd Jurkowski, "Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD ve Çek ordusu arasında daha derin bir işbirliği için geniş bir çerçeve sağlıyor. Ülkelerimiz arasındaki onlarca yıllık işbirliğinden sonra bu doğal bir beklenti" ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çekya'da tam teşekküllü bir ABD askeri üssü inşa etmenin kesinlikle gündemde olmadığı öğrenildi.

Çekya helikopter satın alacak

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, ayrıca ABD'de Çekya'nın başta helikopter olmak üzere bazı askeri teçhizatların alımı konusunda görüşmelerde bulunacak. Bakan Cernochova, "Hedefim 12 helikopterden fazlasını almak. Tüm satın almaların hızlandırılması gerekiyor. Tüm askeri teçhizat için başvuru sırasına giriyoruz, çünkü şu anda her şeye daha fazla talep var" dedi.

ABD, şubat ayında Slovakya ile bir savunma anlaşması imzalamış ve bu anlaşmada Slovakya'nın Sliac ve Macaky'deki havaalanlarını ve üzerindeki tesisleri kullanabilme hakkına sahip olmuştu. ABD, bu havaalanlarının modernizasyonu için yaklaşık 100 milyon dolar yardımda bulunacağını taahhüt etmişti. - PRAG

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Kaynak: İHA

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