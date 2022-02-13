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Son dakika haberi: ABD: "Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlık engellenecek" - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD: "Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlık engellenecek"

13.02.2022 13:39
Son dakika haberi: ABD: "Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlık engellenecek"

Gelen son dakika haberlerine göre Beyaz Saray'dan 11 Şubat tarihinde yayınlanan ABD Hint-Pasifik Stratejisi raporunda, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları ile olan ilişkilerinin güçlenerek devam edeceği vurgulanarak, "ABD çıkarlarını savunarak hem kendisine hem de Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı...

Beyaz Saray'dan 11 Şubat tarihinde yayınlanan ABD Hint-Pasifik Stratejisi raporunda, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları ile olan ilişkilerinin güçlenerek devam edeceği vurgulanarak, "ABD çıkarlarını savunarak hem kendisine hem de Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlığı engelleyecek" denildi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan Hint - Pasifik Stratejisi raporunda, Çin'den gelecek tehditlerin hem ABD hem de bölge güvenliği için tehlike oluşturacağı kaydedildi. Raporda ek olarak, Çin'in ABD müttefiklerine karşı olan agresif tutumunun bölgedeki barışa gölge düşürdüğü de belirtilerek, "ABD çıkarlarını savunarak hem kendisine hem de Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlığı engelleyecek" ifadelerine yer verildi. Beyaz Saray'ın yayınladığı raporda ayrıca, Tayvan'ın kendini koruma hakkına sahip olduğu ve Tayvan halkının kendi geleceklerini belirleyecek en büyük güç oldukları da aktarıldı.

"ABD bölgedeki barışın en büyük destekçisi"

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, raporun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD-Tayvan ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, ABD politikalarının bölgedeki barışın en büyük destekçisi olduğu vurguladı. Tayvanlı Savunma Uzmanı Lin Ying-yu ise Beyaz Saray'ın yayınladığı raporu ABD'nin bölgedeki ağırlığını giderek arttırmak istemesi olarak yorumladı. Uzman Lin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Güney Asya ve Pasifik adalarında askeri destek ve eğitim çalışmalarının da giderek artacağı tahmininde bulundu. - WASHINGTON

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: ABD: 'Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklara karşı askeri saldırganlık engellenecek' - Son Dakika


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