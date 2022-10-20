Son dakika haberleri... HDP'li Gergerlioğlu: "(Amasra'daki maden kazası) Sorumlular istifa etmeli"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu apaçık bir cinayettir. Sorumlular istifa etmeli." dedi.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasra'da maden ocağındaki patlamada 41 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Çok büyük ihmaller olduğunu öne süren Gergerlioğlu, Sayıştay'ın raporundaki eksikliklerin giderilip giderilmediğine dair bilgilere halen ulaşamadıklarını söyledi. Madendeki işçilerin 3,5 ay önce "Gereken önlemler alınmıyor. Başımıza iş gelecek. Grizu kaçağı var." dediğini öğrendiklerini öne süren Gergerlioğlu, "Bu apaçık bir cinayettir. Sorumlular istifa etmeli. Sayın Bakan Fatih Dönmez istifa etmeli." diye konuştu.
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