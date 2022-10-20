Çok büyük ihmaller olduğunu öne süren Gergerlioğlu, Sayıştay 'ın raporundaki eksikliklerin giderilip giderilmediğine dair bilgilere halen ulaşamadıklarını söyledi. Madendeki işçilerin 3,5 ay önce "Gereken önlemler alınmıyor. Başımıza iş gelecek. Grizu kaçağı var." dediğini öğrendiklerini öne süren Gergerlioğlu, "Bu apaçık bir cinayettir. Sorumlular istifa etmeli. Sayın Bakan Fatih Dönmez istifa etmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Amasra, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri... HDP'li Gergerlioğlu: '(Amasra'daki maden kazası) Sorumlular istifa etmeli' - Son Dakika

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