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Son Dakika! İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine AK Parti'den ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz - Son Dakika

Son Dakika! İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine AK Parti'den ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz

26.01.2022 16:17

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da karla mücadele devam ederken bir balık restoranında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesine tepki gösterdi. Çelik, "Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz. Kimin hangi restorana gittiği kimseyi ilgilendirmez. Ama yüzbinlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi problem olur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karla mücadele konusundan bahseden ve İstanbul'da karla mücadelenin devam ettiği süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile görüşmesine tepki gösteren Çelik, "Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz. Kimin hangi restorana gittiği kimseyi ilgilendirmez ama yüzbinlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi problem olur.

"BELEDİYE HERKESE TEDBİR ÇAĞRISI YAPARKEN KENDİ TEDBİR ALMAMIŞ"

İBB'in büyük bir yönetim zafiyeti olduğu ortaya çıktı. Açıklama yapmak yerine suçlayıcı bir yaklaşım var. Yoğun bir kar yağışının beklendiği açıklandı. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. Belediye herkese tedbir çağırısı yaparken kendi tedbir almamış. Belediye yönetiminin sorumluluk alanı içerisinde insanlar mahsur kaldı.

"KAR KÜREME ARAÇLARINDAN BİR TANESİ İMAMOĞLU'NUN YEMEK YEMESİNE YARDIMCI OLDU"

Kar temizleme araçlarının zincirsiz bir şekilde nasıl savrulduğu, kendisinin bir kriz unsuru olduğu görüldü. Kar küreme araçlarından bir tanesi belediye başkanının yemek yemesine yardımcı oldu. Bilgilendirmeyi yapan belediye görevlisinin yurtdışında olduğu görünüyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

"CHP YÖNETİMİ OLAYA EL KOYMALIYDI"

CHP yönetiminin yapması gerekenin olaya el koymak olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin belediyelerin hangi tedbiri aldığından haberi yok. İstanbul'a kar ilk defa yağmıyor. 2017'de daha yoğun bir kar yağışı vardı. Sanki belediyenin kurumsal hafızası ortadan kalkmış. Beyin yıkama faaliyetiyle karşı karşıya kalınmış gibi. Yönetim zafiyetinin çok ötesinde bir durum var. Duyarsızlığa işaret ediyor.

"İBB YÖNETİMİ İSTANBULLUYA SAHİP ÇIKAN BİR DAVRANIŞ İÇİNDE DEĞİL"

Bundan önceki krizlere müdahaleler açısından bakıldığında, İBB yönetimi çeşitli kurumlarla provalar gerçekleştirir ve tedbirleri alırdı. Şimdi tedbir almayı bırakın yol haritasından uzak, hangi noktaların kilitleneceğinden başıboşluk içerisinde savrulan bir yönetimsizlik var. Bir koordinasyon olmadığı görülüyor. İBB yönetimi bu koordinasyon içerisinde İstanbulluya sahip çıkan bir davranış içerisinde olmuyor. Kriz hazırlıklarının hiçbirinin olmadığı ve yönetim anlayışının kriz sebebi olduğu bir tablo olduğu anlaşıldı. Kimin hangi restorana gittiği kimseyi ilgilendirmez. Ama yüzbinlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi problem olur ve bu siyasi bir tartışma meydana gelir" dedi.

"İSTANBULLUNUN SAHİPSİZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Çelik "Nasıl oluyor da CHP milletvekillerinin ve yerel yönetim sorumlularının böyle bir krizin ortasında İBB Başkanı'nın nerede olduğuna dair bir bilgisi yok. AK Partili yerel yönetimler krizle mücadele ederken yolda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için belediye binalarını açtılar. Belediye başkanlarımız 24 saat esasına göre uyumaksızın aktif bir şekilde rol aldılar. Cumhurbaşkanımız olayın ilk anından itibaren bakanlarımızı olay yerine gönderdiler. Belediyelerimizin kriz faaliyetlerini koordine ettiler. İstanbullunun sahipsiz olmadığı ortaya çıktı. Bir başka yalan da İBB'nin sorumluluk alanları kilitlenmişken bakanlığın faaliyet alanlarının tıkandığı söyleniyor. Tabii ki bu afette tıkanmalar oldu. Önemli olan bunlarla nasıl mücadele edildiğinin gösterilmesidir" diye devam etti.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine AK Parti'den ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine AK Parti'den ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz - Son Dakika
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