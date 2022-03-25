Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13. yılında İzmir'de anıldı - Son Dakika
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Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13. yılında İzmir'de anıldı

25.03.2022 15:01
Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13. yılında İzmir'de anıldı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına İzmir'de mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına İzmir'de mevlit okutuldu.

Muhsin Yazıcıoğlu'na Gönülden Bağlılar Platformu tarafından Manavkuyu Fatih Camisinde Cuma namazı öncesinde Yazıcıoğlu ve şehitler için mevlit okunup dua edildi.

Cuma namazının ardından vatandaşlara tatlı ve lokma ikramında bulunuldu.

Platform Başkanı Hacı İbrahim Kireşci, Yazıcıoğlu'nu her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıldönümünde rahmetle ve özlemle andıklarını belirtti.

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BBP Genel Başkanı Destici: 'Muhsin Yazıcıoğlu sadece genel başkanımız değildi, o bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı' BBP Genel Başkanı Destici: 'Muhsin Yazıcıoğlu sadece genel başkanımız değildi, o bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı' Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13'üncü yılında kabri başında anıldı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13'üncü yılında kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13. yılında İzmir'de anıldı - Son Dakika


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