Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor

16.08.2022 13:08

Türkiye'nin Esad ile görüşüp görüşmeyeceği konusu siyaset gündeminde bir numaralı gündem olurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler konusunda önemli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Şam ile yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı sorusunu da yanıtladı. Suriye'de kalıcı çözümün siyasi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" dedi.

"BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER KIRILIR"

Çavuşoğlu, Şam ile ilişkilerin düzelmesine destek veren Bahçeli'ye de teşekkür etti. Suriye'de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokasyona yönelik de konuşan Çavuşoğlu, "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil. 2015 yılında BM'nin aldığı karar, Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Adil şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi. Bu gerçek oldu mu, olmadı. Bunun olmamasının sebebi rejimin ayak diremesi: Rejim siyasi değil askeri çözüme inanıyor.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi, bu geçiş sürecinin rejim ile müzakere edilmesi. Rejim ve muhalefeti ilk kez bir araya getirmiyoruz. Biz görüşmelere ciddi katkılar sağlıyoruz. Çünkü muhalefet bize güveniyor, asla yarıda bırakmadık. Bayrağımıza uzanan eller kırılır. Bu provokasyonu kimlerin yaptığını biliyoruz.

"BAHÇELİYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var. Biz her zaman söylediğimizi söyledik. Bunu kim nasıl yorumlarsa. Bizim görüşmemiz ayaküstü oldu, Suriye'de kalıcı barışın olması için anayasa platformu dahil gerekli adımlarına atılması gerektiğini vurguladık."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" demişti.

Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır Bakan Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması Bakan Çavuşoğlu ve Letonyalı mevkidaşından ortak basın açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:13 Bursa'da dehşet veren kaza! Elini makineye kaptıran adam kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
12:38 Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
12:30 Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi
12:41 Anzer balı sağımına başlandı! Fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 14:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement