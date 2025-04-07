Sosyal medya akımına katılan ilk siyasetçi Bahçeli oldu

Fotoğrafları çizgi karakterlere dönüştüren Studio Ghibli akım siyasette de etkisini gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ghibli akımında yer alan ilk siyasetçi oldu.

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından mesaisine iki ay veren Bahçeli, cuma günü MHP Genel Merkez'ine gelerek çalışmalarına yeniden başlamıştı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatı, Genel Merkez personeliyle fotoğraf çektirdi.

"DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU FOTOĞRAFLA GELDİK"

Bahçeli ile fotoğraf çektirenler arasında yer alan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, fotoğrafı "Studio Ghibli" filtresinden geçirerek Instagram hesabından yayınladı. Yavuz, paylaşmının altına "Akım var dediler, doğru zamanda, doğru fotoğrafla geldik..." yazdı.

CHATGPT GHİBLİ FİLTRESİ NEDİR?

Studio Ghibli, Japon sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. "ChatGPT Ghibli filtresi," de genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel için kullanılıyor.

Yapay zekâ uygulaması olan ChatGPT'nin görsel üretim özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını Ghibli'nin ikonik estetiğiyle çizgi karakterlere dönüştürmelerine olanak tanıdı.

Büyük ilgi gören akımla kullanıcılar kendi görsellerine , pastel renk paletleri, yumuşak dokular ve doğayla iç içe sahnelerle karakterizedir. Yapay zeka araçları sayesinde, kullanıcılar bu estetiği kendi görsellerine uygulayabiliyor. Ghibli'nin karakteristik özelliklerine uygun şekilde yeniden tasarlanmasını sağlıyor.