Sosyal medya akımına katılan ilk siyasetçi Bahçeli oldu - Son Dakika
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Politika

Sosyal medya akımına katılan ilk siyasetçi Bahçeli oldu

Sosyal medya akımına katılan ilk siyasetçi Bahçeli oldu

Son günlerin popüler sosyal medya filtresi Studio Ghibli akımına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından parti teşkilatı ve Genel Merkez personeliyle fotoğraf çektirdi. Bu fotoğrafı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, Studio Ghibli filtresinden geçirerek Instagram hesabından paylaştı.

07.04.2025 11:12
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Fotoğrafları çizgi karakterlere dönüştüren Studio Ghibli akım siyasette de etkisini gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ghibli akımında yer alan ilk siyasetçi oldu.

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından mesaisine iki ay veren Bahçeli, cuma günü MHP Genel Merkez'ine gelerek çalışmalarına yeniden başlamıştı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatı, Genel Merkez personeliyle fotoğraf çektirdi.

"DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU FOTOĞRAFLA GELDİK"

Bahçeli ile fotoğraf çektirenler arasında yer alan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, fotoğrafı "Studio Ghibli" filtresinden geçirerek Instagram hesabından yayınladı. Yavuz, paylaşmının altına "Akım var dediler, doğru zamanda, doğru fotoğrafla geldik..." yazdı.

Sosyal medya akımına katılan ilk siyasetçi Bahçeli oldu

CHATGPT GHİBLİ FİLTRESİ NEDİR?

Studio Ghibli, Japon sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. "ChatGPT Ghibli filtresi," de genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel için kullanılıyor.

Yapay zekâ uygulaması olan ChatGPT'nin görsel üretim özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını Ghibli'nin ikonik estetiğiyle çizgi karakterlere dönüştürmelerine olanak tanıdı.

Büyük ilgi gören akımla kullanıcılar kendi görsellerine , pastel renk paletleri, yumuşak dokular ve doğayla iç içe sahnelerle karakterizedir. Yapay zeka araçları sayesinde, kullanıcılar bu estetiği kendi görsellerine uygulayabiliyor. Ghibli'nin karakteristik özelliklerine uygun şekilde yeniden tasarlanmasını sağlıyor.

Popüler kültür, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sosyal medya akımına katılan ilk siyasetçi Bahçeli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uuu bbb:
    senin akımı........im 7 1 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    gerçek halinde ondan pek farklı değil grzeklı bahçeli yapay zeka kullanmış :) sarayda çift sürerken yapmamış dua et yapay zeka seni :) 0 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    Azrail seni çağırıyor 0 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    This silence is getting a little too loud. Let's see if our bodies can speak a more interesting language... with a touch of teasing, of course. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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